Denizlispor-Gençlerbirliği maçında sinirler gerildi

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği maçını İstanbul bölgesinden hakem Mert Güzenge yönetti. Maçın ilk yarısında Gençlerbirliği oyuncularından Barış Alıcı 26’ıncı dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Denizlispor taraftarları gol beklerken hakemin aldığı kararlara sinirlenerek saha içerisine çakmak, bozuk para ve benzeri yabancı materyaller fırlattı. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar sahaya inmek istediği sırada görevliler tarafından engellendi. Görevlilerin engellediği taraftarlar arasında arbede çıktı. Hakemler görevliler eşliğinde içeri geçerken taraftarlar hakeme sinkaflı kelimeler kullandı.

“Bize yapılan faulü hakem çalmak üzereyken devam ettirdi”

Denizlispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin’de hakemin aldığı kararın doğal olduğunu belirterek, “Birinci yediğimiz golde de bize yapılan faulü hakem çalmak üzereyken devam ettirdi. Yerde yatan oyuncumuz varken golü yedik. Maalesef böyle durumlarda hakemlerin de bazen takdir hakları doğal olarak oluyor tabii” dedi.

DENİZLİ (İHA)