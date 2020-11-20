Denizlispor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)
Süper Lig'de 9. hafta maçında Denizlispor ile Gaziantep Fk kozlarını paylaşacak. Bu sezon 7 maçta sadece bir kez kazanan Denizlispor kötü gidişini bu maçta durdurmak istiyor. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Denizlispor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Bu sezon sadece tek galibiyet alan ve çıkış yakalamak isteyen Denizlispor rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.
Denizlispor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Denizlispor - Gaziantep FK ilk 11'ler
Denizlispor: Pantilimon, Lopez, Leismann, Oğuz, Bergdich, Murawski, Aissati, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega
Gaziantep: Günay, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Vetrih, Maxim, Mirallas, Kenan, Muhammet
Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.
3 oyuncu karantinada
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu karşılaşmada 3 oyuncudan yararlanamayacak. Yeni tip koronavirüse yakalanan ve halen izolasyon süreci devam eden 3 oyuncu, Denizli deplasmanında takımdan uzak kalacak.
Öte yandan, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih uzun bir yolculuğun ardından Gaziantep’e geldi ve tek antrenmana çıkarak Denizli’ye gidecek kafilede yer alacak.