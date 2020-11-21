Denizlispor - Gaziantep FK maç sonucu: 0-1

Süper Lig’in 9. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Pawel Olkowski'nin vuruşunda defans araya girerek tehlikeyi önledi.

25. dakikada Gaziantep FK, Kenan Özer'in attığı golle 1-0 öne geçti.

36. dakikada Sagal’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Güvenç topu kontrol etti.

44. dakikada Gaziantep FK'da Kana-Biyik sarı kart gördü.

45. dakikada Gaziantep FK'da Kana-Biyik oyundan çıkarken yerine Kubilay Aktaş dahil oldu.

İlk yarı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Denizlispor'da Bergdich sarı kart gördü.

68. dakikada Denizlispor'da Aissati ve Sagal oyundan çıkarken yerlerine Recep Niyaz ve Mesanovic dahil oldu.

72. dakikada Denizlispor'da Murawski sarı kart gördü.

74. dakikada Gaziantep FK'da Toșca sarı kart gördü.

77. dakikada Gaziantep FK'da Maxim ve Muhammet Demir oyundan çıkarken yerine Furkan Soyalp ve Andre Souza dahil oldu.

88. dakikada Denizlispor'da Sacko oyundan çıkarken Özer Özdemir oyuna dahil oldu.

90+1. dakikada Gaziantep FK'da Kenan Özer ve Mirallas oyundan çıkarken yerlerine Enver Cenk Şahin ve Jefferson dahil oldu.

90+5. dakikada Gaziantep FK'da Furkan Soyalp sarı kart gördü.

Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.