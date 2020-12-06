Denizlispor - Fenerbahçe maçında olay! Protokol tribünü...

Son dakika! Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gergin anlar yaşandı. İlk yarıyı Fenerbahçe 2-0 üstün geçti.

Denizlispor yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakım Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi. İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun bulunduğu bölüme doğru sataşma olduğu bilgileri gelirken polis araya girdi ve arbede büyümeden sona erdi



