Denizlispor Fenerbahçe maçına hazır

Sezona 2’de 2 ile başlayan Denizlispor, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet alamadı. Şimdi ise Horozlar’ın milli ara sonrasındaki rakibi Fenerbahçe olacak. Yeşil-Siyahlı ekibin taraftarları, biletlere yoğun ilgi gösterirken yarın tribünlerin tamamının dolu olması bekleniyor. Yeniden çıkışa geçmeyi planlayan Denizli’de Başkan Ali Çetin zorlu maç öncesinde ise “Futbolcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır, şüphemiz yok” dedi.