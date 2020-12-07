Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesini koruyan, futbolu bıraktıktan sonra ise Sarı-Lacivertli ekibin teknik kadrosunda yer alan Volkan Demirel, olaylı Denizlispor maçının ardından yaptığı paylaşımda göndermede bulundu. Volkan Demirel, 90+8+3 puan yazıp karşılaşmanın uzatma süresine dikkat çekerek maçın hakemi Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.

Fenerbahçe, Denizlispor'u deplasmanda Cisse ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 mağlup ederken, genç Altay ise kalesinde devleşti.