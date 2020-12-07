Denizlispor - Fenerbahçe maçı sonrası Volkan Demirel'den gönderme
Fenerbahçe olaylı Denizlispor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel, maçın ardından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Volkan'ın soyunma odasından paylaştığı fotoğraf Fenerbahçe taraftarı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesini koruyan, futbolu bıraktıktan sonra ise Sarı-Lacivertli ekibin teknik kadrosunda yer alan Volkan Demirel, olaylı Denizlispor maçının ardından yaptığı paylaşımda göndermede bulundu. Volkan Demirel, 90+8+3 puan yazıp karşılaşmanın uzatma süresine dikkat çekerek maçın hakemi Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.
Fenerbahçe, Denizlispor'u deplasmanda Cisse ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 mağlup ederken, genç Altay ise kalesinde devleşti.