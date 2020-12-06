Denizlispor - Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken 2 istatistik

Süper Lig'in 11. haftasında Denizli Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe, Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'un mağlubiyeti sonrasında bu karşılaşmayı kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin 20. sırasında yer alan Denizlispor ile tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Bu maç öncesinde 2 istatistik dikkatleri üzerinde topladı.

12 maçtır kaybetmiyor

Denizlispor ile ligde oynadığı son 12 maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe, bu süreçte 8 galibiyet alırken, 4 de beraberlik yaşadı. Fener bu süreçte 25 gol atarken, kalesindeki 10 gole engel olamadı. Kanarya, Denizli'ye karşı son yenilgisini Daum'un takımın başında olduğu Mart 2005'te deplasmanda 2-0'lık skorla almıştı. Ayrıca ev sahibi Erol Bulut'un öğrencilerine karşı son 8 lig maçının 7'sini kaybederken, tek beraberliğini Mart 2020'de 2-2'lik sonuçla elde etmişti. Bu akşam Kanarya serisini sürdürmek, Denizli ise 15 yıllık özleme son vermeyi hedefliyor.

Palabıyık uğurlu gelmiyor

Bu akşamki mücadeleyi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında ilk kez görev almaya başlayan ve iki kez bu önemli arenada maça çıkan başarılı hakemimiz Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-Lacivertliler, ligde Palabıyık'ın yönettiği son maçlarda pek de iyi sonuçlar alamadı. Fener, en son tecrübeli hakemin düdük çaldığı 8 Kasım 2019'da Kadıköy'deki Kasımpaşa mücadelesini 3-2 kazanmıştı. Sonrasında Palabıyık'ın düdük çaldığı 4 maçta Kanarya, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

Aslıhan Çil