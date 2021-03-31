Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon koşularının ardından güç ve kuvvet çalışması ile sona erdi.

Milli takımdan dönen oyuncular Hadi Sacko ve Veton Tusha takımla çalıştı.

Tedavileri devam eden Özgür Çek ve Ayman Ben Mohamed, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptı.

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.