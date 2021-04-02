Denizlispor, Fenerbahçe deplasmanında

Süper Lig'in son sırasında yer alan yeşil-siyahlılar, son olarak deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmişti. Ege ekibi, bu karşılaşmadan sonra çıktığı maçlarda 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı.

Fenerbahçe maçıyla birlikte çıkış yakalamak isteyen Denizlispor, pazar gününe kadar Denizli'de hazırlıklarını sürdürecek. Yeşil-siyahlılarda tedavisi süren Tunuslu sol bek Ayman Ben Mohamed ve Özgür Çek'in bu karşılaşmada da forma giyemeyeceği belirtildi. Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, her maçın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Süper Lig'de önümüzde 11 final niteliğinde maç var. Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Oyuncularımıza güvenimiz tam. Sahada iyi bir oyun sergileyip şehrimize sevinçli dönmek istiyoruz" dedi.

DHA