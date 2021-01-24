Denizlispor - Fatih Karagümrük canlı

Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan ve mali anlamda zor günler geçiren Denizlispor , 21. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Son galibiyetini 23 Aralık'ta alan ve 14 puanla son sırada yer alan Horozlar, güçlü rakibi karşısında bir sürpriz yapmanın peşinde. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından Beşiktaş 'a farklı kaybeden ve 27 puanla 8. sırada yer alan Karagümrük ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı ilk 11'leri

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Leismann, Kubilay, Lopers, Murawski, Recep, Ahmed, Sacko, Sagal, Rodallega

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt

Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük maçından notlar

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Ev sahibi Denizlispor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde 10’uncu kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 9 karşılaşmada Denizlispor 6 galibiyet elde ederken, Fatih Karagümrük ise 1 maçtan 3 puanla ayrıldı. 2 maç ise berabere bitti. İki takım son olarak 2006 yılında Türkiye Kupası müsabakasında karşı karşıya gelmiş, kazanan 2-0’lık skorla Denizlispor olmuştu.

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hafta içi oynanan ve 6-1 mağlup oldukları maçın kadrosundan 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Koşukavak, savunmada Muhammet Özkal’ın yerine yeni transfer Kubilay Aktaş’a forma verdi. Kubilay Aktaş, Denizlispor formasıyla ilk maçına çıkmış oldu. Sol bekte Zakarya Bergdich’in yerine Özer Özdemir’i oynatan Koşukavak, sağ kanatta ise Mathieu Dossevi’nin yerine Ahmed Yasin’e şans tanıdı. Denizlispor’un yeni transferlerinden Mikkel Diskerud ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can ise son olarak 4-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosundan 4 oyuncuyu değiştirdi. Şenol Can bu maçta stoperde Fatih’in yerine Roco, sağ bekte Hedenstad’ın yerine Koray, sol bekte Alparslan’ın yerine Balkovec, orta sahada Koray’ın yerine Castro, Sobiech’in yerine ise ileri uçta Mevlüt’e şans verdi.

DHA