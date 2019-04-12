Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta gol düellosu şeklinde geçen maçta Adanaspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 58 puanla liderliğini sürdüren Abalı Denizlispor yarın sahasında Play-Off hesapları yapan Boluspor'u konuk edecek.
Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda cezalı kanat oyuncusu Ziya Alkurt görev yapamayacak. Sakatlığını atlatan stoper Alperen ise görev verilmesi halinde oynayabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve Gold tribün 100, kapalı B-D üst 35, kapalı A-E üst ve alt 25, maraton 15, kale arkası ve misafir tribün 10 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Yücel İldiz, sahalarında son 3 maçı kazanamadıklarını hatırlatarak, "Evimizdeki kayıpları deplasmanlarda telafi etmiştik. Boluspor'u yenerek taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz. Kolay maç olmayacak, dikkatli hareket edeceğiz. Süper Lig yolunda kaza yapmak istemiyoruz" dedi.