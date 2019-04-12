Denizlispor evinde Boluspor'la karşılaşacak

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta gol düellosu şeklinde geçen maçta Adanaspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 58 puanla liderliğini sürdüren Abalı Denizlispor yarın sahasında Play-Off hesapları yapan Boluspor'u konuk edecek.

12 Nisan 2019, Cuma 12:33
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Denizlispor evinde Boluspor'la karşılaşacak

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta gol düellosu şeklinde geçen maçta Adanaspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 58 puanla liderliğini sürdüren Abalı Denizlispor yarın sahasında Play-Off hesapları yapan Boluspor'u konuk edecek. 

Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda cezalı kanat oyuncusu Ziya Alkurt görev yapamayacak. Sakatlığını atlatan stoper Alperen ise görev verilmesi halinde oynayabilecek. 

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve Gold tribün 100, kapalı B-D üst 35, kapalı A-E üst ve alt 25, maraton 15, kale arkası ve misafir tribün 10 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Yücel İldiz, sahalarında son 3 maçı kazanamadıklarını hatırlatarak, "Evimizdeki kayıpları deplasmanlarda telafi etmiştik. Boluspor'u yenerek taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz. Kolay maç olmayacak, dikkatli hareket edeceğiz. Süper Lig yolunda kaza yapmak istemiyoruz" dedi. 

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