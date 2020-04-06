Denizlispor Estupinan'ı tutacak

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’da yönetim, golcü Oscar Estupinan’ın bonservisini alabilmek için harekete geçti. Teknik direktör Bülent Uygun’un yeni sezonda Kolombiyalı oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği öğrenildi.

06 Nisan 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Denizlispor Estupinan'ı tutacak

Dünyayı saran koronavirüs salgını yüzünden maçların ertelenmesiyle çalışmalarını evden sürdüren Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’da yönetim, golcü Oscar Estupinan’ın bonservisini alabilmek için harekete geçti. Teknik direktör Bülent Uygun’un yeni sezonda Kolombiyalı oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği öğrenildi. Bonservisi Portekiz’in Vitoria Guimaraes takımında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun da Denizlispor’da kalmaktan yana tavır sergilediği belirtildi.

Yönetimin ise en kısa sürede transferi netleştirmesi ve Estupinan ile sözleşme yenilemesi bekleniyor. Özellikle Bülent Uygun’un göreve gelmesiyle daha fazla süre almaya başlayan Estupinan, 20 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası müsabakasına çıktı. Kupada 7 gol atan Kolombiyalı, ligde ise 4 kez fileleri sarstı.

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