Denizlispor, Elazığspor’la karşılaşacak

Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı orta saha Recep Niyaz müsabakada forma giyemeyecek, cezası sona eren stoper Abdulkerim ise teknik direktör Yücel İldiz’in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sıralamada 47 puanla 2. basamakta yer alan Denizlispor’un deneyimli çalıştırıcısı Yücel İldiz, Elazığspor karşılaşmasının zorlu ve çekişmeli geçeceğini söyledi. İldiz, "Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.

Denizlispor’un muhtemel 11’i şöyle;

Stavhkowiak - Furkan, Alperen, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Mbamba, Aissati, Ziya, Burak Çalık, Mehmet.



