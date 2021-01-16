Ödemelerin yapılmaması nedeniyle birçok futbolcusu tarafından FIFA'ya şikayet edilen Denizlispor buna rağmen transfer için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile hedeflerine yürümek isteyen Horozlar bu doğrultuda orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlılar, İsveç'te Helsingborg forması giyen Norveçli futbolcu Mix Diskerud ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. Koşukavak'ın stoperde ve ön liberoda da görev yapabilmesi nedeniyle deneyimli futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği kaydedilirken, Denizli'nin 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardığı vurgulandı. Diskerud'un önümüzdeki günlerde Denizli'ye gelerek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.