Denizlispor, dijital reklamdan gelir üretti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da yönetim, Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu’na saha kenarına dijital reklam panoları yerleştirdi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları esnaf ziyaretinde dijital reklam panolarını tanıttıklarını belirten Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 20 sipariş aldıklarını ve siparişlerden 200 bin TL gelir elde ettiklerini kaydetti.

Yeşil-siyahlı takımı şampiyonluğa ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Başkan Çetin, kulübe gelir getirecek tüm projelerin üzerinde titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Dijital reklam panoları, Altınordu maçıyla birlikte hizmete girecek.