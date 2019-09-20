Denizlispor çıkış arıyor

DENİZLİ, (DHA)
SÜPER Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla geçtikten sonra sezonun ilk yenilgisini geçen hafta evinde Konyaspor'dan alan Yukatel Denizlispor, yarın İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında çıkış arayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Yeşil-siyahlılarda Lopes'in cezası biterken takımda başka eksik bulunmuyor. Denizlispor'un rakibi Kayserispor, ilk 4 haftada galibiyet alamayıp 2 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. Yeniden çıkış yakalamak istediklerini söyleyen Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, deplasmanda kazanıp kayıplarını telafi etmeye çalışacaklarını belirtti.
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Stachowiak - Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Zeki, Aissaiti, Murawski, Recep, Barrow, Rodallega