Süper Lig'de sıkıntılı günler geçirmesine rağmen ligde kalmayı başaran Denizlispor, kaleye tecrübeli bir ismi transfer etti. Yeşil-Siyahlılar, Cenk Gönen'i transfer ettiklerini açıkladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile anlaşmaya vardı.

2005 Yılında Göztepe’den kulübümüze transfer olan ve 5 sezon forma giyen Cenk Gönen, daha sonra Beşiktaş ve Galatasaray’da oynadıktan sonra İspanya’nın Malaga takımına transfer oldu. Geçen sezon Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor’un formasını giyen 32 yaşındaki tecrübeli eldiven 10 yıl sonra yuvaya döndü. Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza töreninde 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Cenk Gönen, yeniden Denizlispor’da forma giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. İmza töreninde konuşan Sportif Direktörümüz Burak Özsaraç, “Yeni sezon öncesi hem iç hem de dış transferde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Cenk Gönen’in tecrübesiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine yeniden yuvaya hoş geldin diyor, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.