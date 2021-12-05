Denizlispor - Bursaspor maç sonucu: 1-3

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altaş Denizlispor , evinde Bursaspor 'a 3-1 yenildi. Konuk Bursaspor 35'inci dakikada Bruno ile gol perdesini açtı. Mücadelenin 40'ıncı dakikasında Alasgrov farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı Bursaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Yeşil-beyazlılarda Matavz 59'uncu dakikada skoru 3-0 yaparken, Darri 61'inci dakikada Denizlispor'un tek golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Bursaspor 17 puana yükseldi, Denizlispor ise 15 puanda kalarak ateş hattına girdi.

35'inci dakikada Bursaspor gol perdesini açtı. Acalotse'nin pasında Bruno'nun ceza sahasında çektiği şutta top kalecinin elinden sekip ağlarla buluştu: 0-1.

40'ıncı dakikada fark ikiye çıktı. Ani gelişen Bursaspor atağında Namık Alasgarov, çalımlar atarak ceza sahasında sert vurdu, top filelere gitti: 0-2.

59'uncu dakikada Bursaspor golleri üçledi. Hızlı gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içinde Matavz'ın vuruşunda yeşil-beyazlılar bir kez daha gol sevinci yaşadı: 0-3.

61'inci dakikada Denizlispor'un korner vuruşundan sonra Aissati'nin asistinde topla buluşan Darri uzak köşeye vuruşunda gol oldu: 1-3.

Mücadele Bursaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Sezgin Çınar (xx), Cem Özbay (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Özer(xx), Hakan (x), Oğuz (x), Gökhan (x) (Dk. 90 Emre), Djedje (x) (Dk. 79 Onazi x), Aissati (xx), Mustafa (x) (Dk. 46 Darri x), İlhan (x) (Dk. 46 Turaç x), Mayi (xx), Okan (x)

BURSASPOR: Erhan (xxx) - Mert (xx), Zalazar (xxx), Taha (xx), Hasan (xxx), Burak (xxx), Alasgarov (xxx) (Dk. 88 Kerem), İsmail (xxx) (Dk. 70 Tuğbey xx), Bruno (xxx) (Dk. 88 Jorquera), Acolatse (xx) (Dk. 79 Onur), Matavz (xxx) (Dk. 79 Batuhan x)

GOLLER: Dk. 35 Bruno, Dk. 40 Alasgarov, Dk. 59 Matavz (Bursaspor), Dk. 61 Darri (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Özer, Hakan (Denizlispor), Acolatse, Erhan, İsmail (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Abdulkadir (Denizlispor)

DHA