Denizlispor Bülent Uygun için geri sayıma geçti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, prensipte anlaşmaya varılan teknik direktör Bülent Uygun için beklemeye geçti. Yeşil-siyahlı ekibin her konuda anlaşma sağladığı deneyimli teknik adamın en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Bülent Uygun’un kente geldiği, yöneticilerle görüşmelerde bulunduğu bildirilirken, iddiaya göre Uygun’un Haluk Ulusoy Tesisleri’ni de gezdiği vurgulandı. Kurmayların son dakika bir sürpriz gelişme olması halinde alternatifinde tuttuğu isimlere de yönelebileceği ifade edildi.