Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Çift kale maçla tamamlanan antrenmana tedavisi sona eren Hadi Sacko katılırken, tedavileri devam eden Veton Tusha ve Özgür Çek, bireysel antrenörler eşliğinde idman yaptı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Recep Niyaz ile Ahmad Yasin’in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DENİZLİ (AA)