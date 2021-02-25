Denizlispor Beşiktaş maçına hazır! İşte maçın kadrosu

Sabah saatlerinde havayolu ile İstanbul’a giden yeşil-siyahlı kafile, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.
Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve çalışanlarda hiçbir pozitif bulguya rastlanmadı.
Yukatel Denizlispor'un Beşiktaş maçı kafilesi şu şekilde:
Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Ayman Ben Mohamed, Özer Özdemir, Hasan Ayaroğlu, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Mikkel Diskerud, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol
Sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin deplasman kafilesinde yer almazken, Yukatel Denizlispor’da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor arasında 26 Şubat Cuma günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmanın orta hakemi Cüneyt Çakır olacak.