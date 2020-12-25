Denizlispor başlattı, Süper Lig kulüpleri sessiz kalmadı

Yukatel Denizlispor , Denizli'de yaşayan ve Akut Miyeloid Lösemi hastası olan Mert bebeğe destek olmak amacıyla kök hücre bağışına davet kampanyası başlattı.

Sadece 3 tüp kan örneği verilerek yapılan kök hücre bağışının binlerce hasta olan çocuğa umut olacağını belirten yeşil-siyahlı ekip, paylaşımın daha fazla kişiye ulaşması için taraftarlarından ve Süper Lig kulüplerinden yardım istedi.

"Bize ihtiyaçları var" sloganı ile iyilik zincirinin ilk halkasını oluşturan Yukatel Denizlispor, yaptığı paylaşıma Göztepe Spor Kulübü'nü etiketledi. Tüm takımların sırasıyla birbirini etiketleyerek paylaşım yapmasının ardından yardım çağrısı çığ gibi büyüdü ve binlerce hasta çocuğa umut oldu.

Yeşil-siyahlı ekip, yaptığı paylaşım ile kök hücre bağışının önemine dikkat çekerken, kök hücre bağışı ile ilgili detaylı bilgilere kanver.org adresinden ulaşılabileceğini belirtti.



