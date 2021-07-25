Denizlispor başkanını bekliyor

Süper Lig 'den düştükten sonra 17 Haziran'da yaptığı genel kurulda ağır borç yükü, transfer yasağı ve dağılan kadro nedeniyle başkan adayı çıkmayınca ortada kalan yeşil-siyahlılarda bir kez daha sandığa gidilecek. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurul, saat 19.00'da başlayacak.

Denizlispor 'da çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 3 Ağustos'a ertelenecek. Aylardır beklemede olan yeşil-siyahlı camiada başkanlık için adaylığını açıklayan bir aday olmadı. Denizlispor, sezon öncesi antrenlanlarını kadroda gçeen sezondan kalan 7 isim ve başka takımlara kiralık verilen gençlerle sürdürüyor.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)