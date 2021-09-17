Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, güven tazeledi

Denizlispor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mehmet Uz yeniden seçildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Erdal Otçu yaptı.

Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylandığı genel kurulda, yönetim kurulunun 1 başkan ve 20 üyeden oluşması kabul edildi. Kulüp başkanı Mehmet Uz, yaptığı konuşmada, yeni yönetim kadrosuyla daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Ligde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Uz, "Tüm zorlu şartlara rağmen biz görevimizin başındayız. O yüzden bu sezon "Bu takım bizim" sloganımızla hareket edeceğiz. Bizi zor zamanlarda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Altyapımızı bir futbol fabrikası yapmayı hedefliyoruz. Biz zor zamanda bu takıma sahip çıktık. Hiç mazerete sığınmadan kısa süre içinde başarılı bir transfer dönemi gerçekleştirdik. Bugün daha güçlü bir yönetim anlayışıyla çıktığımız bu yolda, Denizli halkına yakışan bir yönetim olacağımızın sözünü veriyoruz. Denizlispor’u hak ettiği güzel günlere kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise kente geldiği günden beri Denizlispor’un başarısız olduğu zamanlarda üzüntü yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kötü bir süreç yaşadık. İnşallah bir daha olmaz. Toparlanacağız. Özlediğimiz Denizlispor’u bugün seçilen yeni yönetimle birlikte tekrar hayata geçireceğiz. Elimden geldiğince bu kurumsal yapının yanında yer alacağım. Göreve geldiğim günden beri, doğduğum şehrin takımından hiçbir şekilde ayırmadım. Çünkü ben bu şehrin evladı ve yaşayanıyım. Evet kötü günler yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Onları yaşamamak adına ciddi tedbirler alarak yolumuza devam edeceğiz. Özlediğimiz, o Avrupa’da oynayan Denizlispor’un temelini tekrar burada atacağız."

Tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Uz’un yönetim listesi şu isimlerden oluştu:

Ali İnceören, Ali Yörümez, Ahmet Aşıkoğlu, Derviş Gedik, Ersen Kaplan, Ferhat Yıldırım, Hasan Yıldırım, Hikmet Olgun, Hüseyin Eren, İsmail Kartal, İsmet Kaya, İzzet Çağlar Altunbaş, Mehmet Teke, Necip İrdem, Nedim Demirkan, Ömer Tuncer, Recep Dayı, Refik Kapan, Seyit Berber, Taner Atilla.

AA