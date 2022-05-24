Basın toplantısıyla değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Sezon başında verdiğimiz sözü yerine getirdik. Ancak mevcut koşullarda göreve devam etmemizin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar çok fedakarlıklar yaparak buralara geldik ancak bizim de bu yükü tek başımıza taşıma gücümüz kalmadı" dedi.

"Son günlerde destek alma konusunda yaptığım görüşmelerin istediğimiz şekilde sonuçlanmaması üzerine karar verme noktasına geldiğimi açıklamak istiyorum" diyen Mehmet Uz, "5 Ağustos'ta yeni sezon başlayacak ve bu takımın 25 Haziran'da topbaşı yapması gerekiyor. Bu kadar kısa sürede yapılacakların hayata geçmesi için radikal kararlar almak zorundayım. Bu hafta içerisinde yapacağım görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde olağan üstü genel kurula gitmeyi ve aldığım emaneti geri vermeyi düşünüyorum. Denizlispor'u düşünmek ve bizden sonra geleceklere çalışma imkanı vermek için bu kararı almamın daha doğru olacağı düşüncesindeyim. Bugüne kadar görevden kaçmadım, bundan sonra da kaçacak değilim. Destek bulabilirsem devam edeceğim ancak destek bulamadığım taktirde kulübün önünü açmak için görevi devretme konusunda kararlı olduğumu kamuoyunun bilmesini isterim" diye konuştu.

"KULÜBÜ KAYYUMA BIRAKMADIK"

"Bundan önceki basın toplantılarında olduğu gibi bugün de tüm şeffaflığımla karşınızdayım" diyen Uz, "Kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulübümüzü bu sarmaldan kurtarmak için çıktığımız yolu çok şükür kazasız belasız tamamladık. İlk günden beri içinde bulunduğumuz zorlukları ve olumsuz şartları size bundan önceki toplantılarımızda hep dile getirdim. Transfer yasağını nasıl kaldırdığımızı, rakiplerimiz maç maç puan toplarken bizim nasıl transfer yapmaya çalıştığımızı, mali kriz içindeki kulübümüzü nasıl ayakta tutmaya çalıştığımızı bir daha tekrar etmek istemiyorum. Yaşanan süreci tüm kamuoyuna dönem dönem açıklamaya çalıştık. İlk hedefimiz bu takımı ligde tutmak diye çıktığımız yolda hedefi beğenmeyenlere derdimizi anlatmak için çok uğraş verdik. Play-Off veya şampiyonluk hedeflerinin güzel ama gerçeklerin böyle olmadığını defalarca anlattım. Koyduğumuz hedefi küçümseyip, bizi vizyonsuzlukla suçlayanlara hiç cevap vermedim. Bizi beğenmeyenler her gün konuştu ancak bizim onlara verecek bir cevabımız vardı, onun zamanı da ligde kaldığımız gündü. Çok şükür camiamızın desteğiyle cevabımızı konuşmadan, sadece hedefimizi tutturarak verdik" dedi.

"ŞAMPİYONLUKTAN ÖNEMLİ"

Başkan Uz, "Spor Toto 1.Lig 2021-2022 Sezonunu maç başına 1.36 puan ortalamasıyla 49 puan ve averajla 11'inci sırada tamamladık. Son 2 haftaya kadar çetin bir mücadelenin yaşandığı ligde hedefine ulaşan takımların arasında olmak tüm yorgunluğumuza değdi. Bizden kat kat daha fazla para harcayan takımların bu lige nasıl veda ettiğini, bazılarının da son maçlarla ligde kaldığını hepimiz gördük. Kısıtlı bütçemizle en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Mevcut şartlarda bu ligde kalabilmek belki şampiyonluktan da önemli. Çünkü bu takım bir alt lige düşseydi, nerelere gideceğini kestirmek zor değil" ifadelerini kullandı. (DHA)