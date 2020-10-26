Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Anadolu kulüplerine karşı bir emek hırsızlığı var. İzlendiği zaman pozisyonumuzun penaltı olduğunu herkes gördü. Bütün yorumlar da bu şekilde. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. Bu emekler yukarıdakiler gibi olmuyor. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 3-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın hakemine tepki gösteren Çetin, "Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ancak sizlerin de seyrettiği gibi gerçekten Anadolu kulüplerine karşı bir emek hırsızlığı var. İzlendiği zaman pozisyonumuzun penaltı olduğunu herkes gördü. Bütün yorumlar da bu şekilde. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. Bu emekler yukarıdakiler gibi olmuyor. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu emek kolay kazanılmıyor, bu emeğin karşılığı bu değil. Hepsini Allah’a havale ediyoruz. İtiraz da etsek insanlara karşı emek kaybı var. İçimiz acıyor gerçekten. Bunun hafiflerine penaltı çalındığı dönemler oldu, aleyhimize. Sesimizi çıkarmadık. Bu penaltı barizdi. VAR’a gidilmesine rağmen penaltı verilmedi. İzleyince kamuoyu kararını verir. Sokak sokak gezip bir şeyler toparlayıp futbolcularımızın hakkını ödemeye çalışıyoruz. Kucak dolusu hakkımız da yenince ağırımıza gidiyor. Mustafa’nın kasığında yırtık var. Muhtemel 1 ay yok Mustafa. 3 sakatımız vardı, kovid vakamız vardı. 6 eksikle oynadık. Öyleyken bile iyi bir mücadele verdik” dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -



