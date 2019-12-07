Denizlispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 14. haftasında karşı karşıya gelecek. İki haftadır kazanan Denizlispor yakaladığı çıkışı bu maçta devam ettirmek istiyor. Başakşehir ise oldukça formda. Okan Buruk yönetiminde ilk iki hafta dışında maç kaybetmeyen Başakşehir bu yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Denizlispor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligdeki son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 25 puanla zirve takipçisi olarak giriyor.

Son iki maçını kazanan Ege temsilcisi ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

Crivelli cezalı

Medipol Başakşehir’de sarı kart cezalısı Enzo Crivelli, Denizlispor deplasmanında takımındaki yerini alamayacak. Fransız futbolcu, bu sezon ligde attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.