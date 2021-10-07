Denizlispor, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, ligin 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıkları için Haluk Ulusoy Tesisleri’nde bir araya geldi.

Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu çalışmalarının ardından ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı.

Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak, ağırlık, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.