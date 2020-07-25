Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu: 0-1

Süper Lig’in 34. ve son haftasında Denizlispor, Ankaragücü'nü konuk etti. Süper Lig’in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilerek 29 puanla 18. sıradan kurtulamayan MKE Ankaragücü’nün, ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'ten sonra Onazi'nin de hafta içi ayrıldığı yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren kaleci Tolgahan da yine görev yapamadı.

9 yıl sonra döndüğü ligde final niteliğinde bir maç oynayan Ege ekibi, küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'ne 1-0 kaybetmesine rağmen ligde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada Denizlispor'da Murawski ceza sahasında şutunu çekmek üzereyken son anda araya giren Ankaragücü savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Denizlispor'da Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortasına Rodallega istediği gibi vuramadı.

17. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı.

31. dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Cebrail'in sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Hüseyin'den sekti, ardından Mustafa'nun uzaklaştırdığı top tekrar Hüseyin'de kaldı.

39. dakikada Aissati'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut üstten az farkla auta çıktı.

47. dakikada Sacko'nun ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Korcan çıkardı, seken topu Rodallega tamamlamak isterken araya Ankaragücü savunması girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+4. dakikada yakalanılan hızlı hücumun sonunda bir anda ceza sahasında topla buluşan İlhan'ın plase vuruşu ağları havalandırdı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx

Denizlispor: Hüseyin xx, Zeki xx (Lopes dk. 80 ?), Oğuz xxx, Mustafa xx, Zakarya xx, Murawski xx, Sackey xx, Sacko xxxx, Aissati xx, Recep xx (Olcay dk. 65 x), Rodallega xx (Estupinan dk. 75 x)

Yedekler: Abdülkadir, Muhammet, Mbamba, Sedat, Asım, Alihan, Özgür,

Teknik Direktör: Levent Kartop

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Cebrail xx, Kulusic xx, Fatih xx (Boada dk. 75 x), Stanojevic xx, Sedat xx (Ender dk. 46 x), Lukasik xx, Lobjanidze xx (Sıtkı dk. 86 ?), Scarione xx (İlhan dk. 86 xx), Michalak xx (Mahmut dk. 62 x), Orgill xx

Yedekler: Mert, Orkan, Emre, Berke

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: İlhan (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Aissati, Hüseyin (Denizlispor), Ender (MKE Ankaragücü)



