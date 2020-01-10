Denizlispor Aleksandar Jovicic’i istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor’da başkan Ali Çetin, savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile de yolların ayrılacağını açıkladı. 3 gündür takımla birlikte antrenmanlara çıkmayan Rumen oyuncu ile karşılıklı anlaşılıp takımdan gönderileceği kaydedildi. Yeşil-Siyahlı ekipte kadro dışı bırakılan stoper Oğuz Yılmaz affedilip kampa dahil edilmişti. Denizlispor’un 22 yaşındaki sağ beki Emre Sağlık ise sezon sonuna kadar 3’üncü Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor’a kiralandı.

Horoz’un transferde Hırvatistan 1’inci Lig ekibi HNK Gorica forması giyen 24 yaşındaki Boşnak stoper Aleksandar Jovicic’i gündeme aldığı öğrenildi. Bu oyuncuyla yapılacak olan görüşmelerin ardından Denizlispor, Antalya kampında yarın saat 13.00’te Balıkesirspor’la hazırlık maçı oynayacak.