Ara transfer döneminde takımlar kadrolarına takviye yapmaya devam ediyor. Bu sezon kötü bir grafik çizen ve 19. haftası sona eren Süper Lig'de son sırada yer alan Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıkış arıyor.

Yeşil siyahlı ekip bu doğrultuda kadrosunun güçlendirmek adına son olarak Hacken forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ege temsilcisinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak BK Hacken forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Irak Milli Takımı'nda da görev alan Ahmed Yasin'e hoşgeldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'daki kariyerine İsveç'te başlayan deneyimli futbolcu; bu ülkede BK Forward, Örebro, AIK ve Hacken formalarını giydi. Yasin, Danimarka'da Aarhus, Katar'da ise Al Muaidar ekiplerinde oynadı. Denizlispor'da eski kaleci Adam Stackhowiak'ın alacağından kaynaklı son anda gelen transfer yasağının oyuncuya ödeme yapılarak kaldırılacağı açıklanmıştı.