Denizlispor-Adanaspor maç sonucu: 2-0

TFF 1'inci Lig'de sezona üst üste 3 yenilgiyle başladıktan sonra ilk galibiyetini geçen hafta yeni transferleriyle Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenerek alan Denizlispor , evinde Adanaspor engelini de aşıp 2'de 2 yaptı: 2-0. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 32 ve 35'inci dakikalarda Ömer Şişmanoğlu attı. Eyüp deplasmanında ilk kez yeşil siyahlı formayı giyerek gol atan tecrübeli golcü, art arda ikinci kez ağları sarsıp 2 maçta 3 gole ulaştı. Denizlispor bu skorla 5 maçta 6 puana ulaşıp tırmanışını sürdürürken, Adanaspor 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

32'nci dakikada Denizlispor öne geçti. Gökhan Süzen, Darri'den aldığı topu sol kanattan sıfıra inip ortaladı, Ömer Şişmanoğlu kale önünde bomboş kafayı çakıp ağları havalandırdı: 1-0.

35'inci dakikada ev sahibi farkı yine Ömer Şişmanoğlu'yla 2'ye çıkardı. Özer'in derinlemesine pasını ceza sahası sağ çaprazından Aissati altı pas içine çıkardı, Ömer Şişmanoğlu gelişine dokundu: 2-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

53'üncü dakikada gelişen Adanaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Bruns'un karşı karşıya pozisyonda şutu üstten auta çıktı.

83'üncü dakikada Denizlispor yine gole yaklaştı. Gökhan Süzen'in soldan ortasına Mustafa Çeçenoğlu sağ çaprazdan gelişine sert vurdu, kaleci Burak gole engel oldu.

88'inci dakikada yine Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan şutu auta çıktı.

Maç 2-0 sonuçlandı.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Cemal Alpay (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) - Özer (xxx), Oğuz (xxx), Leo (xxx), Gökhan Süzen (xxxx), Muhammed (xx), Djedje (xx) (Dk. 64 Onazi xx), Mustafa Çeçenoğlu (xxx), Aissati (xxx) (Dk. 79 Okan xx), Darri (xxx) (Dk. 86 İlhan), Ömer Şişmanoğlu (xxxx) (Dk. 79 Muğdat xx)

ADANASPOR: Burak (x) - Evren (x) (Dk. 57 Serdar Özkan x), Rüştü (xx), Roche (xx), Donkor (x) (Dk. 46 Fıratcan x), Uğurcan (xx), Celil (x), İsmail (x) (Dk. 78 Kingsley xx), Ahmethan (xx), Bruns (xx) (Dk. 90+2 Cem), Ozegovic (x)

GOLLER: Dk. 32 - Dk. 35 Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu, İlhan (Denizlispor) - Celil, Roche, Bruns, Ahmethan (Adanaspor)