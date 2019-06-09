Denizlispor 9 milyon TL ödeyecek

Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen ve transferde birçok hamle yapması beklenen yeşil-siyahlıların eski teknik direktör, futbolcu ve personele yaklaşık 9 milyon TL ödeme yapıp kapalı olan transfer tahtasını bu ay içinde resmen açacağı ifade edildi. Herhangi bir problem yaşamak istemeyen yönetimin borçları kapatabilmek için yoğun mesai harcadığı belirtilirken, yasak kalkar kalkmaz imza şovların başlayacağı vurgulandı.

EGEMEN HAMLESİ

Şu ana kadar teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temasa geçen Denizlispor'un son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan deneyimli stoper Egemen Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Erzurumspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğü ve Denizlispor'a olumlu cevap verdiği dile getirildi. Denizlispor aynı takımdan Fransız orta saha Obertan'ı da istiyor. Kartalspor'da futbola başlayan Egemen, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Will 1900, Başakşehir ve Erzurumspor formalarını giydi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)