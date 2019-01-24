Denizlispor 10 yıldır ödenmeyen aidat ücretlerini istedi

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim mali kaynak arayışına devam ediyor. Devre arasında yaklaşık 6 milyon liralık ödeme yapan yönetim, kulüp üyelerine aidat ödeme çağrısı yaptı. Yönetim, yaklaşık 10 yıldır ödenmeyen 900 üyeye ait toplamda 1 milyon 285 bin TL'lik aidat alacağının ödenmesi için çağrıda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Değerli Denizlispor Kulübü Derneği üyemiz, kulübümüz bu sezon sergilediği başarılı performans ile süper lig hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Hedefe yürüdüğümüz bu yolda siz değerli üyelerimizin destekleri son derece önemlidir. 'O Sene Bu Sene' sloganı ile çıktığımız bu yolda mali yükümlülüklerimiz giderek artmıştır. Bu yükün hafifletilmesi adına üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödemesi gerekmektedir. Bu konuda üyelerimizin hassasiyetini bekliyor, hedefe çok yaklaştığımız bu sezonda kulübümüze destek olmanızı diliyoruz” denildi.

İHA