Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz ve Nazlı Çoban, 17-18 Temmuz'da düzenlenecek Judo Ümitler Avrupa Kupası'na katılmak üzere Romanya'ya gitti. Denizli'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil eden Reyhan Oğuz 57 kg'da, Nazlı Çoban ise 63 kg'da milli takım seçmelerinde birinci olarak ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Takım ile birlikte Romanya'ya giden Reyhan Oğuz ve Nazlı Çoban'a başarı dileklerini iletti. Başkan Osman Zolan, “Bizim çocuklarımız, katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda ay-yıldızlı bayrağımızı en yukarıya taşımak için gayret etmeye devam ediyor. Onların güzel sonuçlarla Romanya'dan döneceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

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