Ülkemizde İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı takımlarda yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Makedon teknik adam son olarak Slovakia'nın Sered takımında görev yapmıştı. Kariyerinde Makedonya Milli Takımı'nın U15'ten U23'e kadar tüm takımlarını çalıştıran, bir dönemde Makedon Milli Takımı'nın yardımcılığını yapan Vojneski'nin listedeki isimler arasında olduğu öğrenildi. Ana dili gibi Türkçe konuşan, Pro Lisans sahibi olan 46 yaşındaki çalıştırıcının 9 dil biliyor olması da lsteye girmesindeki ana etkenlerden bir tanesi. Şu anda ülkesinde bulunan Vojneski'nin adı daha önce de Süper Lig ekipleriyle anılmıştı.







