Başkan Yardımcısı Taner Atilla, 23 yaşındaki oyuncunun transferinin sonlandığını ifade ederek, "Denizlispor'a ve kendisine hayırlı olsun. Kısa bir zamanda gelip sözleşmeyi imzalayacak ve kampa katılacak" dedi. Atilla ayrıca, Teknik direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda en az 8 transferin daha yapılacağını belirtti.

Denizlispor yönetimi, prensipte anlaştığı Hadi Sacko'ya da resmi imza attırmaya çalışıyor. Yönetim, Malili forveti geçen sezon kiralık olarak oynatan Ankaragücü'nün yüksek ücret önermesi nedeniyle sıkıntı yaşanan transferde Sacko'nun bonservisini elinde bulunduran Leeds United'la el sıkıştı. Sacko'nun transferinin hafta içinde bitirilmesi bekleniyor. Süper Lig'de geçen sezon 15 maçta 3 gol atan Sacko, Las Palmas, Sporting, FC Sochaoux ve Bordeaux'da da oynadı. Denizlispor yönetimi kulübe gelir elde etmek için 26 santimetre uzunluğunda 1500 adet şampiyonluk kupası yaptırıp tanesini 1500 TL'den satışa sundu.

DHA