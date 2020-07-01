Denizli’de İbisevic bombası
Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor forvet transferi için düğmeye bastı. Hugo Rodallega’dan beklediğini alamayan Yeşil-Siyahlılar, Hertha Berlin forması giyen ünlü yıldız Vedad İbisevic’i gündemine aldı
Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor forvet transferi için düğmeye bastı. Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega’dan beklediğini alamayan Yeşil-Siyahlılar, Almanya Bundesliga’da Hertha Berlin forması giyen dünyaca ünlü yıldız Vedad İbisevic’i gündemine aldı.
Ege ekibinin, 36 yaşındaki Bosnalı golcüye teklif götürüldüğü ifade edildi