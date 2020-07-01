Denizli’de İbisevic bombası

Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor forvet transferi için düğmeye bastı. Hugo Rodallega’dan beklediğini alamayan Yeşil-Siyahlılar, Hertha Berlin forması giyen ünlü yıldız Vedad İbisevic’i gündemine aldı

01 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Denizli’de İbisevic bombası

Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor forvet transferi için düğmeye bastı. Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega’dan beklediğini alamayan Yeşil-Siyahlılar, Almanya Bundesliga’da Hertha Berlin forması giyen dünyaca ünlü yıldız Vedad İbisevic’i gündemine aldı.

Ege ekibinin, 36 yaşındaki Bosnalı golcüye teklif götürüldüğü ifade edildi

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