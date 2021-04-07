Sarı-Lacivertliler’in şampiyonluk umutları yeşerdi, takım ve teknik heyet iyice kenetlendi. Dünkü antrenmandan önce teknik patron Emre Belözoğlu, oyuncularını etrafına topladı ve bir konuşma yaptı. Takımını bir kez daha kutlayan Belözoğlu, geliştirmeleri gereken yönleri anlattı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, “Biz bu yola 10’da 10 yapmak için çıktık. Önümüzde 9 zorlu maç daha var. Yeni Malatya karşısında kazanırsak, rüzgarı iyice arkamıza alırız. Hepinizin kalitesine ve şampiyonluk yolunda elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Ayaklarımız yere sağlam basarak şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun



