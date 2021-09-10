Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon yaparak tarihinde ilk kez Süper Lig 'e taşıdığı takımını yeni sezona hazırlarken koronavirüse yakalanan 44 yaşındaki çalıştırıcı, durumu ağırlaşınca hastaneye yatırıldı. 2 hafta hastanede kalıp, bir süre yoğun bakım tedavisi alan Zafer Aktaş, testi negatife döndükten sonra akciğer fonksiyonları da yerine gelince taburcu oldu. Merkezefendi'nin 28 Ağustos'ta Pınar Karşıyaka'yla oynaması gereken ilk hazırlık maçı Aktaş'ın rahatsızlığı nedeniyle iptal edilirken, tecrübeli antrenör tedavi sürecinde geçen hafta Gloria Cup'ta takımının başında yer alamadı.

Aktaş'ın daha önce koronavirüs aşısı olmadığı öğrenildi. Tedavisi dün tamamlanıp taburcu olan Zafer Aktaş, kendisiyle ilgilenen doktorlar için sosyal medyadan bir teşekkür yazısı yayınladı. Aktaş, "Koronavirüs tedavimi bugün itibariyle tamamlayarak taburcu oldum. Tedavi sürecim boyunca tüm imkanlarını seferber eden Özel Denipol Hastanesi, Uzm. Dr Muzaffer Turunç, Doç Dr. Ümit Y. Tekelioğlu ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederim. Destekleriyle her an yanımda olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Külüp Başkanımız Veli Deveciler, asbaşkanlarımız Veli Tefenilili ve Gökhan Gökşin, Genel Menajerimiz Evren Yenice başta olmak üzere teknik heyet ve bütün kulüp görevlilerimize; arayarak ve mesaj ile iyi dileklerini paylaşan tüm sevdiklerimize ayrıca şükranlarımı sunarım" dedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)