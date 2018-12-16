Denizli Basket ligde namağlup

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 7. haftasında deplasmanda Bornova Bossan’ı 61-81 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin yeni ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı İzmir ekibi Bornova Bossan’ı 61-81 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı ve namaglup unvanını korudu. İlk periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip Bornova Bossan, periyodu 21-18 önde tamamladı. İkinci periyotta ise rakibin baskısını kıran Denizli Basket, soyunma odasına 40-41 önde girdi. 3 çeyrekte ise üstünlüğü ele geçiren Denizli ekibi üçüncü periyodu 50-59 önde tamamladı. Son periyotta ise Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, maça ağırlığını koydu ve karşılaşmayı 61-81 kazandı. Bu galibiyetle birlikte 7 maçta 7 galibiyet alan Denizli Basket ligde liderliğini sürdürüyor.

“Zor bir deplasmandan iyi bir galibiyet aldık”

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Öncelikle oyucularımı kutluyorum. Güzel bir oyun ortaya koydular. İlk periyotta biraz zorlansak da maçı almasını bildik. Zor bir deplasmandan iyi bir galibiyet aldık. Her maçta üzerine koyarak şampiyonluk hedefimize doğru ilerliyoruz. İnşallah bu yarışın sonunda ipi göğüsleyen biz olacağız. Buradan taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum; Evimizde oynadığımız maçlarda bizi yalnız bırakmasınlar. Bu takım çok daha iyi yerlerde olacak” dedi.

İHA﻿