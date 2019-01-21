Denizli Basket, Efe Spor’u konuk edecek

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu’nun 14. haftasında PAÜ Spor Yerleşkesi’nde Aydın temsilcisi Efe Spor’u konuk edecek. Karşılaşma 25 Ocak Cuma günü yapılacak.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde A Grubu’nda lider konumda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Şanlıurfa deplasmanında oynadığı Haliliye Belediye maçını 73-85 kazanarak evine döndü. Aldığı sonuç ile liderliğini ve galibiyet serisini sürdüren Denizli Basket, ligin 14.haftasında Efe Spor’u konuk edecek. Yeşil-mavili ekip, Efe Spor maçının hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Zorlu bir deplasmanda rakibimizi 73-85 mağlup ettik. Hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Bunun sonucunda da güzel bir galibiyet aldık. Şimdi evimizde oynayacağımız Efe Spor maçı var. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanarak kazanmak istiyoruz. Şu an kendine inanan ve güvenen bir takım var. Kazanmasını bilen bir takım var. Tribünlerin de yine dolu olacağı bir maçta rakibimizi yenerek yolumuza namaglup bir şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

İHA