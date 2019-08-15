Denizli Atatürk Stadı, Galatasaray maçına hazır

Statta, haziran ayında başlayan tadilat çalışmaları kapsamında zemin 3 metre aşağıya indirildi. Bu sayede seyirci kapasitesi 4 bin artırılarak, 19 bine yükseltildi. Statta 14 loca yapıldı. Engelliler ve ailelerin maçı izlemesi için yer ayrıldı. Lavabolar, soyunma odaları, yedek kulübeleri ve tüm koltuklar yenilendi.

Stadın dış cephesi yeşil-siyaha boyandı, tribünlerdeki koltuklarda horoz figürü yer aldı. Tadilat çalışmalarında yaklaşık 200 işçi görev yaptı.

"Yetişmez dedikleri stat şu anda hazır"

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, takımın iç saha maçlarını yapacağı stadın baştan aşağı yenilendiğini söyledi. Denizli Atatürk Stadı’nın Türkiye’nin en güzel statlardan birisi haline geldiğini kaydeden Atilla, "Yetişmez dedikleri stat şu anda hazır. Denizlispor olarak Galatasaray maçına da hazırız." diye konuştu.

Bugün kulübün izniyle bazı gurbetçi sporseverler, stadı gezme imkanı buldu. Almanya’dan tatil için Türkiye’ye gelen Kadir Şanlıalp, yarınki karşılaşmayı izleme fırsatı bulacağı için büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Stadı "muhteşem" bulduğunu belirten Şanlıalp, "10 yıl önce gelmiştim stada. Çok güzel yapmışlar. Burayı tıklım tıklım dolduracağız. Denizlispor taraftarı olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa’dan gelen Mustafa Tokat ise yarın yapılacak maç için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İki gündür heyecandan uyuyamıyorum. Stata girdiğimden beri ayaklarım titriyor. Zor indim merdivenlerden." dedi. Bu arada yeşil-siyahlı takım maçın hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.