Denizhan Taşkan kimdir, kaç yaşında? Denizhan Taşkan hangi mevkide oynuyor?
Denizhan Taşkan kimdir, kaç yaşında? Denizhan Taşkan hangi mevkide oynuyor?
Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, Ümraniyespor'un genç futbolcusu Denizhan Taşkan'ı listeye aldı. Fatih Terim'in istediği doğrultusunda harekete geçen Galatasaray'ın devre arası transferi tamamlaması bekleniyor. Bu son dakika gelişmesinin ardından Galatasaray taraftarı, genç futbolcunun kariyerini ve kim olduğunu araştırıyor. Peki, Denizhan Taşkan kimdir, kaç yaşında? Denizhan Taşkan hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde.