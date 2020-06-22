Denizden uzak kalan yelkenciler antrenmanlara başladı

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) 13 Mart’taki duyurusu ile federasyonun 2020 faaliyet programı ve tüm il programlarında yer alan yurt içi yarış, eğitim ve diğer faaliyetler durdurulmuştu. Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle denizden uzak kalan yelkenciler, "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan kısıtlamaların esnetildiği süreçle birlikte gerekli tedbirleri alıp yeniden denizle buluştu. Türkiye’de yelken sporunun önemli merkezlerden Bodrum’da, optimist ve laser sınıfında lisanslı sporcular, antrenmanlara çıkarak form tutmaya başladı.

Maskelerini takıp yelken kıyafetleri ile kulüplerine gelen sporcular, ateşleri ölçülüp el dezenfektan ünitelerinde ellerini dezenfekte ederek girdikleri eğitim alanında, teknelerini hazırlayıp denize açılıyor. Yelkenciler, antrenman sonunda teknelerini karaya çekip maskelerini takıyor. Dışarıdan vatandaşlarla bir araya gelmemeleri için "sosyal izalosyon" alanları oluşturulan kulüplerde, 18 yaş altındaki sporcular ise antrenmanlara aileleriyle geliyor.

Kayhan: "Yarış harici tüm antrenman faaliyetlerimizi devam ettirebiliyoruz"

TYF Muğla Temsilcisi Serdar Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan önlemlerle 15 gün önce milli takım sporcularının, ardından da lisanslı diğer sporcuların denizle buluşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yelken faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda federasyonun uygulamaları ile yapıldığına dikkati çeken Kayhan, şöyle konuştu:

"Burada en önemli olan şey çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığı. Kulüplerimizin uyması gereken bir takım kurallar var. Bununla ilgili anlık denetimler yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadık. Herkes bu bilinçle hareket ediyor. Çok mutluyuz, bütün sporcularımız uzun süredir özlediği denizle buluştu. Keyfini çıkarıyorlar. Yarış harici tüm antrenman faaliyetlerimizi devam ettirebiliyoruz."

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinin antrenörü Harun Çelik ise antrenmanların ilk günlerde yelken açan sporcuların hamladıklarının gözlendiğini belirtti.

Sporcuların evde kaldıkları sürede telekonferansla ders yaptıklarını anlatan Çelik, "Su yüzeyi çok farklı. İlk birkaç gün ağrı sızı oldu ama şu an hepsi eski formlarını geri kazanıyor." ifadesini kullandı.

Denizin bir tutku olduğunu belirten Era Bodrum Yelken Kulübünün antrenörü Serkan Dalgacı da "Yelken sporu çok ayrılığa gelmiyor. Çocuklar da çok özlemişler. Biz de çok özledik. Herkes çok mutlu. Umarım süreç daha da iyiye gider, bol bol denize çıkarız." diye konuştu.

Optimist sınıfı sporculardan Mustafa Poyraz ise uzun zaman sonra yeniden spor yapmanın ve form tutmaya başlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Üç ay denizden uzak kaldıklarını kaydeden laser sınıfı sporcusu Ataberk Erbektaş, "Formdan çok düşmemek için evde spor yaptım. Şimdi de formumu geri yükseltmeye çalışıyorum. Antrenmanlarla yavaş eski formumuza geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.