Bayern Münih'den Trabzonspor'a, Bursaspor'dan Gençlerbirliği'ne uzanan bir futbol kariyerine sahip olan Deniz Yılmaz, futbol kariyerini noktaladı. Türkiye'den ayrılarak Dubai'ye yerleşen Yılmaz ailesi, yeni yaşantılarına dair tüm detayları Laura Isabella Yılmaz'ın YouTube kanalından yayınladı.

Laura Isabella Yılmaz, eşi Deniz Yılmaz ve iki çocuğuyla birlikte eğlenceli anlarını paylaşırken ev alışverişinden makyaj videolarına kadar yüzlerce içerik üretiyor. Almanca olarak yayınlanan yüzlerce videoda Türkiye'de yaptıkları seyahat Vlog'larına yer veren YouTuber, kanalında 305 bin takipçiyi geride bıraktı.

Ünlü YouTuber'ın en popüler videosu 3 milyona yakın izlenen pipetlerle doğal saç bukleleri yapılışı olurken 2 çocuk annesi Laura'nın çocuklu ailelere özel hazırladığı içerikler de en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.



