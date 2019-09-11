EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Milli Takımımız, deplasmanda Moldova'yı Cenk Tosun (2), Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe’de forma giyen 25 yaşındaki Deniz, 6. kez giydiği ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, ses getirecek bir açıklama yaptı. Transfer sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ve tercihini Sarı Lacivertli ekipten yana kullanan 26 yaşındaki oyuncu, ''Galatasaray'a çok saygı duyuyorum. Büyük kulüp. Ancak Türkiye'de hiçbir kulüp Fenerbahçe'den daha büyük değil.'' diye konuştu.

Deniz'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Galatasaraylı taraftalar milli futbolcuya sert tepki gösterdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti

Fenerbahçe ile Galatasaray, yaz transfer sezonunda Vedat Muriç’in ardından Deniz Türüç için de karşı karşıya gelmişti. Kayserispor, Galatasaray'la bonservis konusunda anlaşmaya varsa da Deniz, Galatasaray'la anlaşamamıştı. Ersun Yanal'ın Deniz transferini ısrarla istemesi nedeniyle Fenerbahçe, Galatasaray’ın teklifini kabul eden Kayserispor’a aynı öneriyi yaparak bu transferi resmen bitirmişti.

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