Deniz Türüç'ten Belhanda sorusuna olay cevap!
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Deniz Türüç, Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı sırada bir taraftarın Belhanda olayını hatırlatması üzerine, "Herkes hak ettiğini alır" yanıtını vermesi sosyal medyada gündem oldu.
Corona virüs salgını nedeniyle evde kendini karantinaya alan Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Instagram'dan canlı yayın yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga ettiği Faslı futbolcu Belhanda'yla ilgili gelen soruyu da yanıtladı.
Deniz Türüç, konuyla ilgili olarak "Herkes hak ettiğini alır" yanıtını verince sosyal medyada gündem oldu.
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Derbide neler yaşanmıştı?
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemini dindirdiği maçın 82. dakikasında oyundan alınan Belhanda, kendisini acele etmesi için uyaran Deniz Türüç'ü yüzünden itmiş, ikili arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı.
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Faslı oyuncunun üzerine yürüyen Deniz, daha sonra olayları yatıştırmaya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i iterken, hakem Halil Umut Meler tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Belhanda da ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılmıştı.