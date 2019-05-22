Deniz Türüç’te Albayrak devrede

İç Anadolu ekibinin başkanı Erol Bedir, geçen haftaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun sözleşmesindeki çıkış maddesine vurgu yapmıştı. 10 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan Deniz’in transferi için Aslan’ın 3 milyon Euro’dan kapı açmayı planladığı öğrenilirken Kayseri’nin yeni sezon transfer bütçesi oluşturmak adına Deniz’i mutlaka satacağı bildirildi. Bu nedenle tarafların en fazla 4 milyon Euro bedelle el sıkışması bekleniyor.

Sinan Gümüş'ün son talibi Atalanta!

Sivasspor maçının ardından Galatasaray’la mukavelesi bitecek Sinan Gümüş, İtalya yolcusu... Galatasaray’ın eski hocası Prandelli’nin çalıştırdığı Genoa ile görüşen Sinan konusunda İtalyanlar yeni bir iddia ortaya attı. Çizme basını, Josip İlicic’i Napoli’ye satmaya hazırlanan Atalanta’nın, Sinan Gümüş’ü alternatiflerden biri olarak belirlediğini yazdı. Atalanta, gelecek hafta Sassuolo’yu mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi bileti alacak.