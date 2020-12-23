Deniz Türüç, yeni adresini açıkladı: Fenerbahçe ya da Avrupa

Fenerbahçe'nin sezon başında Başakşehir'e kiraladığı milli oyuncu Deniz Türüç, Hollanda basınından Voetbal International'a konuştu. Voetbal International, Hollanda'da Go Ahead Eagles'ta Erik ten Hag gibi önemli bir hoca ile çalışan Deniz Türüç'ün Türkiye'deki başarılı performansına dikkat çekti. Milli takımın bir parçası haline gelen 27 yaşındaki oyuncunun Manchester United'a attığı gole de değinilirken 2022'de bitecek sözleşmesi nedeniyle sezon sonunda Fenerbahçe'nin kendisiyle yeni sözleşme imzalayacağını veya satacağını belirtti.

Geleceğine ilişkin konuşan Deniz Türüç ise, "Avrupa'nın en iyi liglerinden birine transfer harika olurdu. Ya da Fenerbahçe'ye dönüp takımın Süper Lig şampiyonu olmasına yardımcı olurum. Çünkü elbette Fenerbahçe, çok büyük ve güzel bri kulüp. Bu sezon şampiyonluğu alırlarsa önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı deneyimledim ve kesinlikle harika bir durum. Yani geleceğime ilişkin farklı senaryolar var" ifadelerini kullandı.

'Maaşımı ödeyemezler'

Hollanda'ya geri dönme ihtimaline ilişkin de konuşan Türüç, "Hollanda'ya dönebilir miyim? Olabilir ama üst düzey bir takım olması lazım. Kazandığım maaşı, başka kulüpler ödeyemezler. Elbette bu seviyede iyi olabileceğimi düşünüyorum. Her konuda kendime çok güveniyorum. Hollanda'dan genç yaşta ayrıldım ancak ailemle mutluyum ve kariyerimde geldiğim noktadan memnunum" dedi.